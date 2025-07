Cinéma plein air « Bonjour l’asile » Jardin d’enfants Saillans

Au cœur des bois voisins, un château abandonné devenu tiers-lieu, foisonne d’initiatives collectives dans le Département de la Drôme. Séance en plein air en présence de la réalisatrice Judith Davis.

Jardin d’enfants Boulevard de l’écho Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 97 46 51 labetelumineuse26@gmail.com

English :

In the heart of the neighboring woods, an abandoned château has become a third-living space, teeming with collective initiatives in the Drôme department. Open-air screening in the presence of director Judith Davis.

German :

Im Herzen der benachbarten Wälder liegt ein verlassenes Schloss, das zu einem « tiers-lieu » geworden ist. Im Département Drôme wimmelt es von kollektiven Initiativen. Open-Air-Vorstellung in Anwesenheit der Regisseurin Judith Davis.

Italiano :

Nel cuore dei boschi vicini, un castello abbandonato è stato trasformato in un terzo luogo e pullula di iniziative collettive nel dipartimento della Drôme. Proiezione all’aperto con la regista Judith Davis.

Espanol :

En el corazón de los bosques vecinos, un castillo abandonado se ha convertido en un tercer lugar y rebosa de iniciativas colectivas en el departamento de Drôme. Proyección al aire libre con la directora Judith Davis.

