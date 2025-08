Cinéma Plein Air Court Métrage Folimage: « Nos Héros les animaux » + Initiation aux arts du cirque Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze

Cinéma Plein Air Court Métrage Folimage: « Nos Héros les animaux » + Initiation aux arts du cirque Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze samedi 30 août 2025.

Cinéma Plein Air Court Métrage Folimage: « Nos Héros les animaux » + Initiation aux arts du cirque

Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze Drôme

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

2025-08-30

A partir de 16h: Initiation aux arts du cirque!

A partir de 20h: Cinéma en Plein Air pour les enfants!

Une sélection de court métrage des studios Folimage: « Nos Héros les Animaux ».

Dès 3 ans

Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 10 17 37 brasserieduloupblanc@gmail.com

English :

From 4pm: Introduction to circus arts!

From 8pm: Open-air cinema for children!

A selection of short films from Folimage Studios: « Nos Héros les Animaux ».

Ages 3 and up

German :

Ab 16 Uhr: Einführung in die Zirkuskünste!

Ab 20 Uhr: Open-Air-Kino für Kinder!

Eine Auswahl von Kurzfilmen aus den Folimage-Studios: « Nos Héros les Animaux » (Unsere Helden, die Tiere).

Ab 3 Jahren

Italiano :

Dalle 16:00: Introduzione alle arti circensi!

Dalle 20:00: cinema all’aperto per bambini!

Una selezione di cortometraggi degli studi Folimage: « Nos Héros les Animaux ».

Da 3 anni

Espanol :

A partir de las 16.00 h: ¡Iniciación a las artes circenses!

A partir de las 20.00 h: ¡Cine al aire libre para niños!

Una selección de cortometrajes de los estudios Folimage: « Nos Héros les Animaux ».

A partir de 3 años

L’événement Cinéma Plein Air Court Métrage Folimage: « Nos Héros les animaux » + Initiation aux arts du cirque Saint-Uze a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche