Cinéma Plein air Custines
Cinéma Plein air Custines vendredi 5 septembre 2025.
Cinéma Plein air
29 Rue du Général Leclerc Custines Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-05 20:15:00
fin : 2025-09-05
Date(s) :
2025-09-05
¿¿ Cinéma plein air ¿¿
A l’affiche ¿¿¿ UN P’TIT TRUC EN PLUS
Rendez-vous à 20h15 ¿ cour de l’école Louis GUINGOT. Apportez de quoi être confortable (couverture, plaid,…)¿¿.
Vente de pop-corn.
Entrée gratuite ¿¿Tout public
0 .
29 Rue du Général Leclerc Custines 54670 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 49 34 36
English :
open-air cinema
Now playing ¿¿¿ » UN P’TIT TRUC EN PLUS » (An extra little trick)
Meet at 8.15pm in the courtyard of Louis GUINGOT school. Bring something comfortable (blanket, plaid, etc.)¿¿.
Popcorn for sale.
Free admission ¿¿
German :
¿¿ Open-Air-Kino ¿¿
Im Kino ¿¿¿ « UN P’TIT TRUC EN PLUS » (Ein kleiner Trick mehr)
Wir treffen uns um 20:15 Uhr im Hof der Schule Louis GUINGOT. Bringen Sie etwas Bequemes mit (Decke, Plaid,?)¿¿.
Verkauf von Popcorn.
Freier Eintritt ¿¿¿
Italiano :
cinema all’aperto
In programmazione « UN PO’ DI PIU' »
Appuntamento alle 20.15 nel cortile della scuola Louis Guingot. Portate qualcosa di comodo (coperta, plaid, ecc.).
Vendita di popcorn.
Ingresso libero
Espanol :
cine al aire libre
En cartelera ¿¿¿ »UN POCO MÁS
Cita a las 20.15 h en el patio de la escuela Louis Guingot. Trae algo cómodo (manta, tela escocesa, etc.).
Venta de palomitas.
Entrada gratuita ¿¿
L’événement Cinéma Plein air Custines a été mis à jour le 2025-08-06 par TOURISME BASSIN de POMPEY