Cinéma Plein air Custines

Cinéma Plein air Custines vendredi 5 septembre 2025.

Cinéma Plein air

29 Rue du Général Leclerc Custines Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-05 20:15:00

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

¿¿ Cinéma plein air ¿¿

A l’affiche ¿¿¿ UN P’TIT TRUC EN PLUS

Rendez-vous à 20h15 ¿ cour de l’école Louis GUINGOT. Apportez de quoi être confortable (couverture, plaid,…)¿¿.

Vente de pop-corn.

Entrée gratuite ¿¿Tout public

29 Rue du Général Leclerc Custines 54670 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 49 34 36

English :

open-air cinema

Now playing ¿¿¿ » UN P’TIT TRUC EN PLUS » (An extra little trick)

Meet at 8.15pm in the courtyard of Louis GUINGOT school. Bring something comfortable (blanket, plaid, etc.)¿¿.

Popcorn for sale.

Free admission ¿¿

German :

¿¿ Open-Air-Kino ¿¿

Im Kino ¿¿¿ « UN P’TIT TRUC EN PLUS » (Ein kleiner Trick mehr)

Wir treffen uns um 20:15 Uhr im Hof der Schule Louis GUINGOT. Bringen Sie etwas Bequemes mit (Decke, Plaid,?)¿¿.

Verkauf von Popcorn.

Freier Eintritt ¿¿¿

Italiano :

cinema all’aperto

In programmazione « UN PO’ DI PIU' »

Appuntamento alle 20.15 nel cortile della scuola Louis Guingot. Portate qualcosa di comodo (coperta, plaid, ecc.).

Vendita di popcorn.

Ingresso libero

Espanol :

cine al aire libre

En cartelera ¿¿¿ »UN POCO MÁS

Cita a las 20.15 h en el patio de la escuela Louis Guingot. Trae algo cómodo (manta, tela escocesa, etc.).

Venta de palomitas.

Entrada gratuita ¿¿

