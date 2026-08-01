Informations pratiques

Daubèze

CINÉMA PLEIN AIR

Daubèze Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

La commune de Daubeze vous invite à une séance de cinéma en plein air le vendredi 21 août 2026 à 21h00, sur le parking de la Salle des Fêtes.

À cette occasion, venez découvrir ou redécouvrir le film Un p’tit truc en plus , réalisé par Artus, dans une ambiance conviviale et en plein air.

Une buvette sera à votre disposition avec la vente de boissons et de glaces tout au long de la soirée.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de détente en famille ou entre amis. .

Daubèze 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 88 94 mairie.daubeze@wanadoo.fr

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English : CINÉMA PLEIN AIR

L’événement CINÉMA PLEIN AIR Daubèze a été mis à jour le 2026-08-05 par OT de l’Entre-deux-Mers