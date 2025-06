Cinéma Plein Air Elémentaire Route de Mauvillant Lussac-les-Châteaux 23 juillet 2025 22:00

Cinéma Plein Air Elémentaire Route de Mauvillant Prairie de Mauvillant Lussac-les-Châteaux

23 juillet 2025 22:00

2025-07-23

Durée 1h42, Animation, comédie, famille / Accès libre, ouvert à tou.te.s

De Peter Sohn

Par John Hoberg, Kat Likkel

Avec Adèle Exarchopoulos, Leah Lewis, Vincent Lacoste

Les passionnés de cinéma pourront profiter d’une soirée sous les étoiles à la Prairie de Mauvillant, dans une ambiance décontractée et festive. L’APE de l’école Publique de Lussac, partenaire de la soirée, proposera une petite restauration (saucisses frites + dessert) et une buvette avant le film (à partir de 19h30).

Cet événement promet un moment de partage et de convivialité autour d’un film projeté en plein air.

[Amenez votre plaid et votre lampe de poche] .

Route de Mauvillant Prairie de Mauvillant

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 39 27 accueil@mjclussac.org

