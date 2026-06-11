Cinéma plein air En fanfare Derrière la mairie d’Ounans Ounans

Ounans

Cinéma plein air En fanfare

Derrière la mairie d’Ounans 12 Route de Salins Ounans Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Cinéma plein air En fanfare

Venez re(découvrir) le talentueux duo Pierre Lottin/Benjamin Lavernhe dans la comédie En fanfare , le 13 août à Ounans.

Un film d’Emmanuel Courcol, avec Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco

1h44 min | Comédie Drame | France

Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été adopté, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence tout les sépare, sauf l’amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin. Jimmy se prend alors à rêver d’une autre vie…

GRATUIT Pensez à prendre vos transats, chaises pliantes, couvertures pour vous installer confortablement.

Petite restauration et buvette sur place à partir de 20h.

Séance à 21h30.

Repli au camping Le Val d’Amour en cas de pluie. .

Derrière la mairie d’Ounans 12 Route de Salins Ounans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 animation@valdamour.com

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English : Cinéma plein air En fanfare

L’événement Cinéma plein air En fanfare Ounans a été mis à jour le 2026-06-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR