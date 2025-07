Cinéma plein air Domaine de la Percée Englesqueville-la-Percée

Cinéma plein air Domaine de la Percée Englesqueville-la-Percée mardi 22 juillet 2025.

Cinéma plein air

Domaine de la Percée 27 route du Haut Chemin Englesqueville-la-Percée Calvados

Début : 2025-07-22 19:30:00

fin : 2025-07-22

2025-07-22

Cette année au Domaine de la percée , je propose une séance de cinéma plein air.

A partir de 19h30 food truck , bar à huître etc buvette, pré animation enfant et adultes, puis vers 22h projection du film Astérix et Obélix mission Cléopatre.

Séance reportée en cas de mauvais temps.

Domaine de la Percée 27 route du Haut Chemin Englesqueville-la-Percée 14710 Calvados Normandie +33 6 85 28 00 41 goubardmarie@gmail.com

English : Cinéma plein air

This year at Domaine de la percée, I’m offering an open-air cinema session.

From 7.30pm food truck, oyster bar and refreshments, children’s and adults’ pre-entertainment, then around 10pm screening of the film Asterix and Obelix: Mission Cleopatra.

Screening postponed in case of bad weather.

German : Cinéma plein air

Dieses Jahr biete ich in der Domaine de la percée eine Open-Air-Kinovorstellung an.

Ab 19.30 Uhr Foodtruck, Austernbar etc., Getränkeausschank, Vorprogramm für Kinder und Erwachsene, dann gegen 22 Uhr Vorführung des Films Asterix und Obelix: Mission Kleopatra.

Bei schlechtem Wetter wird die Vorstellung verschoben.

Italiano :

Quest’anno, al Domaine de la percée, propongo una sessione di cinema all’aperto.

A partire dalle 19.30 food truck, oyster bar, rinfreschi, animazione per bambini e adulti, poi verso le 22.00 proiezione del film Asterix e Obelix: Missione Cleopatra.

Proiezione rinviata in caso di maltempo.

Espanol :

Este año, en el Domaine de la percée, propongo una sesión de cine al aire libre.

A partir de las 19.30 h, food truck, bar de ostras, refrescos, animaciones para niños y adultos, y a continuación, hacia las 22 h, proyección de la película Astérix y Obélix: Misión Cleopatra.

Proyección aplazada en caso de mal tiempo.

L’événement Cinéma plein air Englesqueville-la-Percée a été mis à jour le 2025-07-11 par OT Isigny-Omaha