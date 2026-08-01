Cinéma plein air et concert Domaine de Burgaous Saint-Jammes

Informations pratiques

Saint-Jammes

Cinéma plein air et concert

Domaine de Burgaous 43 route Doumenjou Saint-Jammes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

20h projection du film En fanfare en partenariat avec le Mélies et Pau Béarn Habitat. (projection annulée en cas de pluie).

21h30 animation musicale avec le groupe pop rock Shpok Tu Maana.

Sur réservation. .

Domaine de Burgaous 43 route Doumenjou Saint-Jammes 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 78 13

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English : Cinéma plein air et concert

L’événement Cinéma plein air et concert Saint-Jammes a été mis à jour le 2026-08-07 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran