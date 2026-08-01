UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Jammes

Cinéma plein air et concert Domaine de Burgaous Saint-Jammes

mercredi 19 août 2026 · Domaine de Burgaous · Saint-Jammes

Cinéma plein air et concert Domaine de Burgaous Saint-Jammes

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Domaine de Burgaous
Adresse
43 route Doumenjou
Ville
64160 Saint-Jammes
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Saint-Jammes

Cinéma plein air et concert

Domaine de Burgaous 43 route Doumenjou Saint-Jammes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

20h projection du film En fanfare en partenariat avec le Mélies et Pau Béarn Habitat. (projection annulée en cas de pluie).
21h30 animation musicale avec le groupe pop rock Shpok Tu Maana.
Sur réservation.   .

Domaine de Burgaous 43 route Doumenjou Saint-Jammes 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 78 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma plein air et concert

L’événement Cinéma plein air et concert Saint-Jammes a été mis à jour le 2026-08-07 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran