Cinéma plein air film « Coco »

Le Conseil des Jeunes Cellariens vous donne rendez-vous le vendredi 19 septembre à 20 h 30 aux abords de l’étang de la Vinalière (derrière la mairie) pour une séance de cinéma en plein air à ne pas manquer !

Au programme dans une ambiance conviviale et sous les étoiles, petits et grands pourront (re)découvrir Coco , un film d’animation émouvant, coloré et festif des studios Pixar, qui vous plongera au cœur de la culture mexicaine. Une belle histoire de famille, de musique et de souvenirs, choisie par les jeunes parmi une sélection de films familiaux.

L’entrée est libre et gratuite. Pour profiter pleinement de la séance, pensez à venir équipés couvertures, transats, chaises pliantes, coussins… tout est bon pour s’installer confortablement ! Une belle occasion de passer un moment chaleureux en famille ou entre amis, tout en soutenant l’initiative dynamique de notre Conseil des Jeunes.

Vente de pop-corn sur place par le Local Ados.

Repli à la salle William-Turner en cas de mauvais temps.

Réservation conseillée par mail cjc@lecellier.fr .

Étang de la Vinalière 62 Rue de Bel-Air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire cjc@lecellier.fr

English :

The Conseil des Jeunes Cellariens invites you to a not-to-be-missed open-air cinema on Friday, September 19 at 8:30 p.m. on the banks of the Vinalière pond (behind the town hall)

German :

Der Jugendrat von Cellariens lädt Sie am Freitag, den 19. September um 20:30 Uhr an den Ufern des Étang de la Vinalière (hinter dem Rathaus) zu einem Freiluftkino ein, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Italiano :

Venerdì 19 settembre, alle 20.30, il Consiglio della gioventù della Cantina organizza un imperdibile cinema all’aperto sulle rive dello stagno della Vinalière (dietro il municipio)

Espanol :

El viernes 19 de septiembre, a las 20.30 h, el Consejo de la Juventud de la Bodega organiza una sesión de cine al aire libre a orillas del estanque de la Vinalière (detrás del ayuntamiento)

