Cinéma plein air Granges-la-Ville

Rue de Secenans Granges-la-Ville Haute-Saône

Gratuit
Début : 2025-08-29 19:00:00
Rendez -vous à Granges-la-Ville, à la casse auto « Jaqu’auto », pour un cinéma plein air. Le film « Starsky et Hutch » sera à l’honneur.
Entrée gratuite. Food truck et sound system.   .

Rue de Secenans Granges-la-Ville 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 20 06 

