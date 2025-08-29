Cinéma plein air Granges-la-Ville
Cinéma plein air
Rue de Secenans Granges-la-Ville Haute-Saône
Début : 2025-08-29 19:00:00
Rendez -vous à Granges-la-Ville, à la casse auto « Jaqu’auto », pour un cinéma plein air. Le film « Starsky et Hutch » sera à l’honneur.
Entrée gratuite. Food truck et sound system. .
