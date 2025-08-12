Cinéma plein air Jardins du Bosquet Alès

Cinéma plein air Jardins du Bosquet Alès mardi 12 août 2025.

Cinéma plein air Mardi 12 août, 21h30 Jardins du Bosquet Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-12T21:30:00 – 2025-08-12T23:30:00

Fin : 2025-08-12T21:30:00 – 2025-08-12T23:30:00

De Gilles de Maistre avec Alexandra LAMY, Noé Liu Martane, Sylvia Chang, Yé Liu.

Tian a 12 ans lorsqu’il est envoyé chez sa grand-mère à cause de ses mauvais résultats à l’école. Loin de la ville, dans les mystérieuses montagnes chinoises, il se lie d’amitié en secret avec un panda qui se nomme Moon.

Jardins du Bosquet 1 rue dHombres Firmas, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Moon, Le Panda