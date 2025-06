CINEMA PLEIN-AIR Joinville 5 juillet 2025 07:00

Cinéma plein-air « Un p’tit truc en plus » au parc du cavé. Le film d’Artus qui vous fait pleurer… de rire (et un peu d’émotion, mais on ne dira rien). Amenez votre plaid, vos mouchoirs, et votre pop-corn, ou piquez discrètement ceux du voisin. Pour plus de confort, pensez à apporter transats et couvertures. Buvette et restauration sur place possibles. .

parc du cavé

Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 13 01

