Cinéma plein air Mairie Juicq Juicq

Informations pratiques

Juicq

Cinéma plein air

Mairie Juicq 15 route de la Mare Juicq Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Profitez d’une soirée cinéma en plein air à Gratentour ! Dès 18h, concerts et jeux en bois, suivis du film C’est le monde à l’envers ! . Apportez chaises, plaids et couverts. Repli prévu en cas de mauvais temps.

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Mairie Juicq 15 route de la Mare Juicq 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 52 39 32

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English :

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L’événement Cinéma plein air Juicq a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge