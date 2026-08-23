Cinéma plein air Mairie Juicq Juicq
samedi 12 septembre 2026 · Mairie Juicq · Juicq
Informations pratiques
Juicq
Cinéma plein air
Mairie Juicq 15 route de la Mare Juicq Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Profitez d’une soirée cinéma en plein air à Gratentour ! Dès 18h, concerts et jeux en bois, suivis du film C’est le monde à l’envers ! . Apportez chaises, plaids et couverts. Repli prévu en cas de mauvais temps.
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Mairie Juicq 15 route de la Mare Juicq 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 52 39 32
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L’événement Cinéma plein air Juicq a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge