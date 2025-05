Cinéma plein air – Labry, 7 juin 2025 19:00, Labry.

Le cinéma plein air des Labry’s kids revient pour une deuxième édition avec la projection du film HOOK ou la revanche du capitaine crochet

Jeux en bois, jeux gonflables

Buvette et restauration sur place

GratuitTout public

Labry 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est leslabryskids@gmail.com

English :

The Labry?s kids open-air cinema returns for a second year with a screening of the film « HOOK ou la revanche du capitaine crochet »

Wooden games, inflatable games

Refreshments and snacks on site

Free

German :

Das Open-Air-Kino der Labry?s Kids kehrt für eine zweite Ausgabe mit der Vorführung des Films « HOOK oder die Rache des Käpt’n Haken » zurück

Spiele aus Holz, aufblasbare Spiele

Getränke und Essen vor Ort

Kostenlos

Italiano :

Il cinema all’aperto per bambini di Labry torna per il secondo anno con la proiezione del film « HOOK ou la revanche du capitaine crochet »

Giochi in legno, giochi gonfiabili

Rinfreschi e cibo in loco

Gratuito

Espanol :

El cine infantil al aire libre de Labry vuelve por segundo año con la proyección de la película « HOOK ou la revanche du capitaine crochet »

Juegos de madera, juegos hinchables

Refrescos y comida in situ

Gratis

