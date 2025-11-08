Cinéma plein air Lalaland Sainte-Catherine-de-Fierbois

Cinéma plein air Lalaland

Sainte-Catherine-de-Fierbois Indre-et-Loire

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Le samedi 8 novembre Ciné-Concert à Sainte-Catherine de Fierbois

Projection de cinq courts-métrages aux scénarios multiples les rencontres d’un arbre qui un beau jour saute dans des bottes et part en promenade , l’aventure d’une petite étoile qui dégringole de son nuage dans l’inconnu, l’histoire du petit Aston qui collectionne des pierres, celle de ces étranges créatures sauteuses ou encore du tigre et de son ami oiseau qui trouvent un oisillon tombé du nid…

Projection accompagnée de musique et de bruitages réalisés en temps rel par deux musiciens.

40 mins à partir de 3 ans .

Sainte-Catherine-de-Fierbois 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 29 00 contact@tourainevalleedelindre.fr

