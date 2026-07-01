Cinéma Plein Air Jardin de la mairie Lantilly
samedi 25 juillet 2026 · Jardin de la mairie · Lantilly
Informations pratiques
Lantilly
Cinéma Plein Air
Jardin de la mairie 2 place du Poiget Lantilly Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le Comte de Monte-Cristo (2024)
Rendez-vous à 20h pour un pique-nique entre voisins, amis ou en famille suivi de la projection à la tombée de la nuit.
Moment champêtre et de convivialité.
Gratuit .
Jardin de la mairie 2 place du Poiget Lantilly 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 77 98 58 65 commune-de-lantilly@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Plein Air
L’événement Cinéma Plein Air Lantilly a été mis à jour le 2026-07-10 par OT des Terres d’Auxois