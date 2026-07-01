Cinéma Plein Air Jardin de la mairie Lantilly

samedi 25 juillet 2026 · Jardin de la mairie · Lantilly

Informations pratiques

Lantilly

Cinéma Plein Air

Jardin de la mairie 2 place du Poiget Lantilly Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le Comte de Monte-Cristo (2024)

Rendez-vous à 20h pour un pique-nique entre voisins, amis ou en famille suivi de la projection à la tombée de la nuit.

Moment champêtre et de convivialité.

Gratuit .

Jardin de la mairie 2 place du Poiget Lantilly 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 77 98 58 65 commune-de-lantilly@orange.fr

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English : Cinéma Plein Air

L’événement Cinéma Plein Air Lantilly a été mis à jour le 2026-07-10 par OT des Terres d’Auxois