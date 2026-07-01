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AGENDA · Lantilly

Cinéma Plein Air Jardin de la mairie Lantilly

samedi 25 juillet 2026 · Jardin de la mairie · Lantilly

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Jardin de la mairie
Adresse
2 place du Poiget
Ville
21140 Lantilly
Département
Côte-d'Or
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Lantilly

Cinéma Plein Air

Jardin de la mairie 2 place du Poiget Lantilly Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Le Comte de Monte-Cristo (2024)
Rendez-vous à 20h pour un pique-nique entre voisins, amis ou en famille suivi de la projection à la tombée de la nuit.
Moment champêtre et de convivialité.
Gratuit   .

Jardin de la mairie 2 place du Poiget Lantilly 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 77 98 58 65  commune-de-lantilly@orange.fr

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English : Cinéma Plein Air

L’événement Cinéma Plein Air Lantilly a été mis à jour le 2026-07-10 par OT des Terres d’Auxois