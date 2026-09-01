Cinéma plein air – Le Comte de Montecristo Bastide Marin La Ciotat

Informations pratiques

La Ciotat

Cinéma plein air – Le Comte de Montecristo

Samedi 26 septembre 2026 de 21h à 23h. Bastide Marin 1943 avenue Guillaume Dulac La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 21:00:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Ciné Plein Air se déplace de quartier en quartier sur grand écran de 15m2

Emmenez votre plaid et votre réservation.. on vous prête une chaise ou une chaise longue.

Le Comte de Monte Cristo est un film d’Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte avec Pierre Niney dans le rôle d’Edmond Dantès.



Le film raconte l’histoire d’Edmond Dantès, un jeune marin de 22 ans, qui, le jour de son mariage avec Mercédès Herrera, est victime d’un complot et accusé à tort de conspirer pour le compte de Napoléon. Il est emprisonné au château d’If pendant quatorze ans. Durant sa détention, il rencontre l’abbé Faria, qui lui révèle l’existence d’un trésor caché sur l’île de Montecristo. Après son évasion, Edmond devient immensément riche et revient sous l’identité du Comte de Monte-Cristo pour se venger de ceux qui l’ont trahi. .

Bastide Marin 1943 avenue Guillaume Dulac La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 28 86 27 contact@laciotatculture.fr

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English :

Ciné Plein Air travels from neighbourhood to neighbourhood with a 15m² big screen

Bring your blanket and your booking confirmation… we’ll lend you a chair or a deckchair.

L’événement Cinéma plein air – Le Comte de Montecristo La Ciotat a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de La Ciotat