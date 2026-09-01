Cinéma plein air – Le Comte de Montecristo Bastide Marin La Ciotat
samedi 26 septembre 2026 · Bastide Marin · La Ciotat
Informations pratiques
La Ciotat
Cinéma plein air – Le Comte de Montecristo
Samedi 26 septembre 2026 de 21h à 23h. Bastide Marin 1943 avenue Guillaume Dulac La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Ciné Plein Air se déplace de quartier en quartier sur grand écran de 15m2
Emmenez votre plaid et votre réservation.. on vous prête une chaise ou une chaise longue.
Le Comte de Monte Cristo est un film d’Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte avec Pierre Niney dans le rôle d’Edmond Dantès.
Le film raconte l’histoire d’Edmond Dantès, un jeune marin de 22 ans, qui, le jour de son mariage avec Mercédès Herrera, est victime d’un complot et accusé à tort de conspirer pour le compte de Napoléon. Il est emprisonné au château d’If pendant quatorze ans. Durant sa détention, il rencontre l’abbé Faria, qui lui révèle l’existence d’un trésor caché sur l’île de Montecristo. Après son évasion, Edmond devient immensément riche et revient sous l’identité du Comte de Monte-Cristo pour se venger de ceux qui l’ont trahi. .
Bastide Marin 1943 avenue Guillaume Dulac La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 28 86 27 contact@laciotatculture.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ciné Plein Air travels from neighbourhood to neighbourhood with a 15m² big screen
Bring your blanket and your booking confirmation… we’ll lend you a chair or a deckchair.
L’événement Cinéma plein air – Le Comte de Montecristo La Ciotat a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de La Ciotat
À voir aussi à La Ciotat (Bouches-du-Rhône)
- La Décade Malraux La Ciotat 17 septembre 2026
- Journée européennes du Patrimoine programme de la Maison de la Construction Navale. Maison de la Construction Navale La Ciotat 18 septembre 2026
- Carnet de balade urbaine « La Ciotat et ses chantiers navals », Parking de la Tasse la Ciotat, La Ciotat 18 septembre 2026
- Visite des Chantiers Navals, Maison de la construction navale, La Ciotat 18 septembre 2026
- Soirée VAN GOGH Cinéma CGR La Ciotat 18 septembre 2026