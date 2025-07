CINEMA PLEIN AIR JARDIN DU PICON Le Fousseret

CINEMA PLEIN AIR

JARDIN DU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret Haute-Garonne

Le service culturel du Fousseret vous propose la diffusion d’un film en plein air.

SAMEDI 12 JUILLET A LA TOMBEE DE LA NUIT

CINÉ EN PLEIN AIR « un petit truc en plus »

Entrées gratuites.

Buvette et restauration sur place. .

English :

Le Fousseret’s cultural department invites you to enjoy an open-air film.

German :

Die Kulturabteilung von Le Fousseret bietet Ihnen die Ausstrahlung eines Films unter freiem Himmel an.

Italiano :

Il dipartimento culturale di Le Fousseret organizza una proiezione cinematografica all’aperto.

Espanol :

El departamento cultural de Le Fousseret organiza una proyección de cine al aire libre.

