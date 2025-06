Cinéma plein air Le Garçon et le Héron Amboise 17 juillet 2025 21:45

Venez assister à la projection du film « Le Garçon et le Héron » d’Hayao Miyazaki le 17 juillet 2025, en plein air.

« Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où il a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l’entoure et percer les mystères de la vie. »

Projection assurée par les Tontons filmeurs.

Quai François Tissard

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34

English :

Join us for an open-air screening of Hayao Miyazaki’s « The Boy and the Heron » on July 17, 2025.

German :

Erleben Sie am 17. Juli 2025 die Vorführung des Films « Der Junge und der Reiher » von Hayao Miyazaki unter freiem Himmel.

Italiano :

Partecipate alla proiezione all’aperto del film « Il ragazzo e l’airone » di Hayao Miyazaki il 17 luglio 2025.

Espanol :

Asista a la proyección al aire libre de la película de Hayao Miyazaki « El niño y la garza » el 17 de julio de 2025.

