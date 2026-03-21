Cinéma plein air Le sens de la fête

Épeigné-les-Bois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 22:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Cinéma plein air

Le sens de la fête

Un film d’Éric Toledano et Olivier Nakache.

Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Vincent Macaigne …

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes, il en a organisé des centaines. Comme d’habitude, Max a tout coordonné. Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d’émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu’à l’aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune: le sens de la fête. .

Épeigné-les-Bois 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 63 communication@cc-autourdechenonceaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To launch the Cultural season, Claire Ducreux invites us on an intimate, poetic journey with her show Fleurir les Abîmes. Throughout her career, she has drawn us into the abstract language of her dance, creating images from everyday elements.

L’événement Cinéma plein air Le sens de la fête Épeigné-les-Bois a été mis à jour le 2026-03-21 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER