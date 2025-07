Cinéma Plein Air » Lilo & Stitch » La Cailletière Dolus-d’Oléron

Cinéma Plein Air » Lilo & Stitch » La Cailletière Dolus-d’Oléron jeudi 7 août 2025.

Cinéma Plein Air » Lilo & Stitch »

La Cailletière 3 rue des Petits Moulins Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

– de 14 ans

jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 21:30:00

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-08-07

Projections plein-air sur le site de La Cailletière. Tout l’été, du mardi au jeudi. Des films marquants de l’année, des films pour enfants mais aussi des classiques.

En cas de mauvais temps les séances sont déplacées au cinéma Eldorado.

La Cailletière 3 rue des Petits Moulins Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 82 31 local.oleron@interpc.fr

English : Lilo & Stitch » open-air cinema

Open-air screenings on the La Cailletière site. All summer long, Tuesdays to Thursdays. Highlights of the year, children’s films and classics.

In case of bad weather, screenings are moved to the Eldorado cinema.

German : Open Air Kino « Lilo & Stitch »

Vorführungen unter freiem Himmel auf dem Gelände von La Cailletière. Den ganzen Sommer über, von Dienstag bis Donnerstag. Filmhighlights des Jahres, Kinderfilme, aber auch Klassiker.

Bei schlechtem Wetter werden die Vorstellungen ins Kino Eldorado verlegt.

Italiano :

Proiezioni all’aperto sul sito de La Cailletière. Per tutta l’estate, dal martedì al giovedì. Film dell’anno, film per bambini e classici.

In caso di maltempo, le proiezioni vengono spostate al cinema Eldorado.

Espanol : Cine al aire libre « Lilo & Stitch

Proyecciones al aire libre en el recinto de La Cailletière. Todo el verano, de martes a jueves. Lo más destacado del año, películas infantiles y clásicos.

En caso de mal tiempo, las proyecciones se trasladan al cine Eldorado.

L’événement Cinéma Plein Air » Lilo & Stitch » Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes