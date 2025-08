Cinéma plein air Linda veut du poulet Espace d’Orfeuille Charpey

Cinéma plein air Linda veut du poulet Espace d’Orfeuille Charpey lundi 25 août 2025.

Cinéma plein air Linda veut du poulet

Espace d’Orfeuille 225 Route de Chabeuil Charpey Drôme

Début : Lundi 2025-08-25 20:45:00

fin : 2025-08-25

2025-08-25

Charpey fait son cinéma à l’occasion de la projection en plein air du film « Linda veut du poulet » ! Venez nombreux !

Espace d’Orfeuille 225 Route de Chabeuil Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes charpey.comite.culturel@gmail.com

English :

Charpey goes to the movies with an open-air screening of « Linda veut du poulet »! Come one, come all!

German :

Charpey macht sein Kino anlässlich der Freiluftvorführung des Films « Linda veut du poulet »! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Charpey va al cinema per una proiezione all’aperto del film « Linda veut du poulet »! Venite uno, venite tutti!

Espanol :

¡Charpey va al cine para una proyección al aire libre de la película « Linda veut du poulet »! ¡Venga uno, vengan todos!

