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CINEMA PLEIN AIR Montarnaud

CINEMA PLEIN AIR Montarnaud samedi 25 juillet 2026.

Adresse
2 Chemin de Beauvezet
Ville
34570 Montarnaud
Département
Hérault
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Tarif

Montarnaud

CINEMA PLEIN AIR

2 Chemin de Beauvezet Montarnaud Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Séance de cinéma en plein air sur le terrain de Tambourin Retrouvez la suite des aventures de Woody et Buzz !
Cinéma sous les étoiles avec Toy Story 5 Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !   .

2 Chemin de Beauvezet Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84  contact@montarnaud.fr

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English : CINEMA PLEIN AIR

Open-air movie screening at Tambourin Field: Come see the next installment of Woody and Buzz’s adventures!

L’événement CINEMA PLEIN AIR Montarnaud a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT