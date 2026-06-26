Montarnaud

CINEMA PLEIN AIR

2 Chemin de Beauvezet Montarnaud Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Séance de cinéma en plein air sur le terrain de Tambourin Retrouvez la suite des aventures de Woody et Buzz !

Cinéma sous les étoiles avec Toy Story 5 Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique ! .

2 Chemin de Beauvezet Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84 contact@montarnaud.fr

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English : CINEMA PLEIN AIR

Open-air movie screening at Tambourin Field: Come see the next installment of Woody and Buzz’s adventures!

L’événement CINEMA PLEIN AIR Montarnaud a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT