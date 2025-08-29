Cinéma plein air Saint-Vincent-de-Tyrosse
Cinéma plein air Saint-Vincent-de-Tyrosse vendredi 29 août 2025.
Cinéma plein air
Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Début : 2025-08-29
fin : 2025-08-29
2025-08-29
Surprise avant la fin des vacances, sortie familiale avec un cinéma en plein-air gratuit !
Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 12 00
English : Cinéma plein air
A surprise before the end of the vacations: a family outing with a free open-air cinema!
German : Cinéma plein air
Überraschung vor dem Ende der Ferien, Familienausflug mit kostenlosem Freiluftkino!
Italiano :
Una gita in famiglia a sorpresa prima della fine delle vacanze, con un cinema all’aperto gratuito!
Espanol : Cinéma plein air
Una excursión sorpresa en familia antes del final de las vacaciones, ¡con cine gratuito al aire libre!
L’événement Cinéma plein air Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-08-05 par OTI LAS