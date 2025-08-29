Cinéma plein air Saint-Vincent-de-Tyrosse

Cinéma plein air Saint-Vincent-de-Tyrosse vendredi 29 août 2025.

Cinéma plein air

Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-29

2025-08-29

Surprise avant la fin des vacances, sortie familiale avec un cinéma en plein-air gratuit !

Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 12 00

English : Cinéma plein air

A surprise before the end of the vacations: a family outing with a free open-air cinema!

German : Cinéma plein air

Überraschung vor dem Ende der Ferien, Familienausflug mit kostenlosem Freiluftkino!

Italiano :

Una gita in famiglia a sorpresa prima della fine delle vacanze, con un cinema all’aperto gratuito!

Espanol : Cinéma plein air

Una excursión sorpresa en familia antes del final de las vacaciones, ¡con cine gratuito al aire libre!

