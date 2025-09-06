Cinéma plein air Servon sur Vilaine Servon-sur-Vilaine
Cinéma plein air Servon sur Vilaine Servon-sur-Vilaine samedi 6 septembre 2025.
Cinéma plein air Servon sur Vilaine
Servon-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-06 20:30:00
2025-09-06
L’équipe de la médiathèque de Servon vous propose un cinéma en plein air !
Venez-vous installer dans les jardins d’Ar Miltamm pour découvrir ou redécouvrir le début de la grande saga des 3 mousquetaires de Marc Bourboulon. Pensez à apporter transats et couvertures !
En cas de mauvais temps, la séance sera maintenue en intérieur. .
Servon-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 24 49
