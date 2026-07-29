AGENDA · Tramain
Cinéma plein air Tramain
samedi 5 septembre 2026 · Tramain
Informations pratiques
Tramain
Cinéma plein air
La Caôserie Tramain Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
18 h Bagad Salicornes de Saint Cast
20 h 30 Cinéma plein air: UN P’TIT TRUC EN PLUS de Artus
APPORTEZ VOS CHAISES, TRANSATS ET PLAIDS
Solution de repli en cas de pluie
Restauration et buvette. .
La Caôserie Tramain 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 15 18 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cinéma plein air Tramain a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor