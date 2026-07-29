UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tramain

Cinéma plein air Tramain

samedi 5 septembre 2026 · Tramain

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
La Caôserie
Ville
22640 Tramain
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Tramain

Cinéma plein air

La Caôserie Tramain Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

18 h Bagad Salicornes de Saint Cast
20 h 30 Cinéma plein air: UN P’TIT TRUC EN PLUS de Artus

APPORTEZ VOS CHAISES, TRANSATS ET PLAIDS
Solution de repli en cas de pluie

Restauration et buvette.   .

La Caôserie Tramain 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 15 18 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cinéma plein air Tramain a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor