Cinéma plein air Un p’tit truc en plus Condat-sur-Vienne Derrière la mairie Condat-sur-Vienne

Derrière la mairie 2 Place de la Mairie Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Profitez d’une soirée magique sous les étoiles de Condat-sur-Vienne avec la projection en plein air du film « Un p’tit truc en plus », d’Artus.

Le club de BMX de Condat vous proposera une buvette et de la restauration sur place dès 20h, pour vous permettre de profiter pleinement de la soirée. La projection du film débutera à la tombée de la nuit, vers 21h30. Pour votre confort, n’oubliez pas d’apporter vos plaids, chaises pliantes. .

