Cinéma plein air Un p’tit truc en plus

Sublaines Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 22:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Cinéma plein air Un p’tit truc en plus

Un film d’Artus.

Avec Artus, Clovis Cornillac, Alice Belaïdi …

Cinéma plein air Un p’tit truc en plus

Un film d’Artus.

Avec Artus, Clovis Cornillac, Alice Belaïdi …

Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais. .

Sublaines 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 63 communication@cc-autourdechenonceaux.fr

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English :

GOSPEL CONCERT SOUL VOICES

A warm atmosphere, with the rhythm of the four Soul Voices singers, who dust off gospel and negro spiritual classics such as the classic Oh Happy Day , but also offer new songs to discover, steeped in the history of gospel music.

L’événement Cinéma plein air Un p’tit truc en plus Sublaines a été mis à jour le 2026-03-21 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER