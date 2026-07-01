Informations pratiques

Unverre

Cinéma Plein Air Un p’tit truc en plus

Stade municipal Unverre Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Au programme de cette soirée

20h Pique-nique avec barbecues à disposition

22h Diffusion du film

Pensez à ramener chaises ou couvertures selon comment vous voulez vous installer, des tables seront déjà installées.

Possibilité de restauration sur place. .

Stade municipal Unverre 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 97 20 01 mairie@unverre.fr

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English :

Tonight’s schedule:

8:00 p.m.: Picnic with barbecues available

10:00 p.m.: Movie screening

L’événement Cinéma Plein Air Un p’tit truc en plus Unverre a été mis à jour le 2026-07-12 par OT GRAND CHATEAUDUN