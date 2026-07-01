Cinéma Plein Air Un p’tit truc en plus Unverre
lundi 27 juillet 2026 · Unverre
Informations pratiques
Unverre
Cinéma Plein Air Un p’tit truc en plus
Stade municipal Unverre Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 20:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Au programme de cette soirée
20h Pique-nique avec barbecues à disposition
22h Diffusion du film
Pensez à ramener chaises ou couvertures selon comment vous voulez vous installer, des tables seront déjà installées.
Possibilité de restauration sur place. .
Stade municipal Unverre 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 97 20 01 mairie@unverre.fr
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English :
Tonight’s schedule:
8:00 p.m.: Picnic with barbecues available
10:00 p.m.: Movie screening
L’événement Cinéma Plein Air Un p’tit truc en plus Unverre a été mis à jour le 2026-07-12 par OT GRAND CHATEAUDUN