Cinéma plein air « Vacances forcées »

Séance de cinéma le vendredi 18 juillet avec la projection du film « Vacances forcées » à 21h30, au pré de la salle des fêtes de Nauviale.

Vacances forcées, de François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard

Avec Clovis Cornillac, Laurent Stocker, Bertrand Usclat

Suite à une erreur de réservation, deux familles que tout oppose, ainsi qu’un éditeur un peu snob et l’influenceuse qu’il souhaite publier, sont contraints de partager une sublime maison de vacances. Le choc des cultures est immédiat, entre habitudes incompatibles et personnalités bien affirmées. Pourtant, malgré les tensions et les quiproquos, ces vacances forcées prennent une tournure inattendue et se révèlent une aventure pleine de surprises et d’éclats de rire.

Info: lesamisdebeaucaire@outlook.fr www.chateaudebeaucaire.fr

Tarif 6€

Cette séance vous est proposée par Mondes et Multitudes. 6 .

Nauviale 12330 Aveyron Occitanie

English :

Film show on Friday July 18 with « Vacances forcées » at 9.30pm, in the meadow of the Nauviale village hall.

German :

Filmvorführung am Freitag, den 18. Juli, mit dem Film « Vacances forcées » (Zwangsurlaub) um 21:30 Uhr auf der Wiese vor dem Festsaal in Nauviale.

Italiano :

Proiezione cinematografica venerdì 18 luglio con il film « Vacances forcées » alle 21.30 nel prato della sala del villaggio di Nauviale.

Espanol :

Proyección de cine el viernes 18 de julio con la película « Vacances forcées » a las 21.30 h en el prado del ayuntamiento de Nauviale.

