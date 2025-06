Cinéma plein air – MPT du Petit Charran Valence 27 juin 2025 19:00

Drôme

Cinéma plein air MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme

Venez fêter l’été avec une soirée cinéma atypique !

MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 48 52 direction@mptpetitcharran.org

English :

Celebrate summer with an unusual evening of cinema!

German :

Feiern Sie den Sommer mit einem atypischen Filmabend!

Italiano :

Venite a festeggiare l’estate con un’insolita serata di cinema!

Espanol :

Venga a celebrar el verano con una velada de cine fuera de lo común

