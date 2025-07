Cinéma plein air Villampuy

Cinéma plein air Villampuy samedi 6 septembre 2025.

33 Lieu-dit Le Bourg Villampuy Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2025-09-06 21:15:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Projection « Antoinette dans les Cévennes »

Samedi 6 septembre 2025 à 21h15, projection cinéma plein air devant l’atelier technique à Villampuy (en cas de pluie projection maintenue à la salle des fêtes de Villampuy).

Entrée gratuite .

33 Lieu-dit Le Bourg Villampuy 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 77 52 97 marievillampuy@orange.fr

English :

Screening of « Antoinette dans les Cévennes » (Antoinette in the Cevennes)

German :

Filmvorführung « Antoinette dans les Cévennes » (Antoinette in den Cevennen)

Italiano :

Proiezione di « Antoinette dans les Cévennes » (Antoinette nelle Cévennes)

Espanol :

Proyección de « Antoinette dans les Cévennes » (Antonieta en las Cevenas)

