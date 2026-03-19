Cinéma Plus fort que moi Espace Animation Les Houches

Cinéma Plus fort que moi

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Plus fort que moi de Kirk Jones (II) avec Avec Robert Aramayo, Shirley Henderson, Maxine Peake GB 2026 Durée 2h01 VO sous-titrée Label Les Découvertes de Cinébus

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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

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English :

Stronger Than Me by Kirk Jones (II) with Robert Aramayo, Shirley Henderson, Maxine Peake GB 2026 Running time 2h01 VO subtitled Label Les Découvertes de Cinébus

L’événement Cinéma Plus fort que moi Les Houches a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc