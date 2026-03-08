Cinéma Plus fort que moi Place du Temple Montélimar
Cinéma Plus fort que moi Place du Temple Montélimar mercredi 1 avril 2026.
Cinéma Plus fort que moi
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-01
Plus fort que moi est une comédie dramatique réalisée par Kirk Jones avec Robert Aramayo, Shirley Henderson, Maxine Peake.
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Louder Than Me is a comedy-drama directed by Kirk Jones and starring Robert Aramayo, Shirley Henderson, Maxine Peake.
L’événement Cinéma Plus fort que moi Montélimar a été mis à jour le 2026-03-06 par Montélimar Tourisme Agglomération