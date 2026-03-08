Cinéma Plus fort que moi Place du Temple Montélimar

Cinéma Plus fort que moi

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-01

Plus fort que moi est une comédie dramatique réalisée par Kirk Jones avec Robert Aramayo, Shirley Henderson, Maxine Peake.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Louder Than Me is a comedy-drama directed by Kirk Jones and starring Robert Aramayo, Shirley Henderson, Maxine Peake.

