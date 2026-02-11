Cinéma Pop Corn Club Salle Laurentine Teillet Saint-Junien
Cinéma Pop Corn Club Salle Laurentine Teillet Saint-Junien vendredi 20 février 2026.
Cinéma Pop Corn Club
Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien Haute-Vienne
Envie d’un moment ciné entre ados, loin des séances classiques ? Le Pop Corn Club t’invite à découvrir un film surprise issu du fonds de la médiathèque, dans une ambiance cool et détendue. Ici, pas de cours de cinéma après la projection, place à une discussion libre pour partager tes impressions, débattre, rire ou être surpris ensemble. Que tu sois fan de grand écran ou simple curieux, c’est l’occasion parfaite de passer un bon moment, rencontrer d’autres jeunes et échanger autour d’un film inattendu.
Séance spéciale ados, accessible dès 12 ans (15-18 ans pour le club).
Sur inscription par téléphone. .
