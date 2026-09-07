UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rousson

Cinéma : “Pour le plaisir”, Auditorium de Rousson, Rousson

mardi 22 septembre 2026 · Auditorium de Rousson · Rousson

Cinéma : “Pour le plaisir”, Auditorium de Rousson, Rousson

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Auditorium de Rousson
Adresse
Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson
Ville
30340 Rousson
Département
Gard
Tarif
5 €, 4 € - de 18 ans

Cinéma : “Pour le plaisir” Mardi 22 septembre, 20h30 Auditorium de Rousson Gard

5 €, 4 € – de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T20:30:00+02:00 – 2026-09-22T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-22T20:30:00+02:00 – 2026-09-22T22:30:00+02:00

Avec Alexandra Lamy et François Cluzet.

Pour public averti.

Auditorium de Rousson Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie
Installez-vous confortablement et profitez de la séance ! Cinéma Film

À voir aussi à Rousson (Gard)