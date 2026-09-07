Cinéma : “Pour le plaisir”, Auditorium de Rousson, Rousson

Informations pratiques

Cinéma : “Pour le plaisir” Mardi 22 septembre, 20h30 Auditorium de Rousson Gard

5 €, 4 € – de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T20:30:00+02:00 – 2026-09-22T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-22T20:30:00+02:00 – 2026-09-22T22:30:00+02:00

Avec Alexandra Lamy et François Cluzet.

Pour public averti.

Auditorium de Rousson Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie

Installez-vous confortablement et profitez de la séance ! Cinéma Film