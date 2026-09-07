AGENDA · Rousson
Cinéma : “Pour le plaisir”, Auditorium de Rousson, Rousson
mardi 22 septembre 2026 · Auditorium de Rousson · Rousson
Informations pratiques
Cinéma : “Pour le plaisir” Mardi 22 septembre, 20h30 Auditorium de Rousson Gard
5 €, 4 € – de 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T20:30:00+02:00 – 2026-09-22T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-22T20:30:00+02:00 – 2026-09-22T22:30:00+02:00
Avec Alexandra Lamy et François Cluzet.
Pour public averti.
Auditorium de Rousson Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie
Installez-vous confortablement et profitez de la séance ! Cinéma Film
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