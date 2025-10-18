Cinéma pour les tout-petits Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Envie d’une vraie ambiance

ciné avec vos plus petits ? Des

courts-métrages du monde entier, spécialement sélectionnés pour

eux, vous attendent à la bibliothèque Maurice Genevoix. Les enfants peuvent

quitter la séance quand ils le veulent: pratique s’ils sont plus ce jour-là dans la motricité.

Avec les animations « Graine de… » les bibliothécaires vous proposent des activités détox autour du livre, des jeux de société, du jardin, de la science, de la création.

Le samedi 18 octobre 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit

Réservation par mail à

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou

enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 4 ans.

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR