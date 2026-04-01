Cinéma Première ligne

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22 20:00:00

fin : 2026-04-22 21:40:00

Date(s) :

2026-04-22

Floria est une infirmière dévouée qui fait face au rythme implacable d’un service hospitalier en sous-effectif. En dépit du manque de moyens, elle tente d’apporter humanité et chaleur à chacun de ses patients. Mais au fil des heures, les demandes se font de plus en plus pressantes, et malgré son professionnalisme, la situation commence dangereusement à lui échapper…

Réalisé par Petra Volpe

Avec Leonie Benesch, Sonja Riesen, Selma Adin

Floria est une infirmière dévouée qui fait face au rythme implacable d’un service hospitalier en sous-effectif. En dépit du manque de moyens, elle tente d’apporter humanité et chaleur à chacun de ses patients. Mais au fil des heures, les demandes se font de plus en plus pressantes, et malgré son professionnalisme, la situation commence dangereusement à lui échapper…

Réalisé par Petra Volpe

Avec Leonie Benesch, Sonja Riesen, Selma Adin .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

Floria is a dedicated nurse coping with the relentless pace of an understaffed hospital ward. Despite the lack of resources, she tries to bring humanity and warmth to each and every one of her patients. But as the hours go by, the demands become more and more pressing, and despite her professionalism, the situation begins to get dangerously out of hand?

Directed by Petra Volpe

Starring Leonie Benesch, Sonja Riesen, Selma Adin

L’événement Cinéma Première ligne Bischwiller a été mis à jour le 2026-03-20 par Maison de la Culture de Bischwiller