Cinéma Pris au Piège Caught stealing Saint-Affrique

Cinéma Pris au Piège Caught stealing

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Début : Mardi 2025-09-17

fin : 2025-09-23

2025-09-17 2025-09-18 2025-09-21 2025-09-23

Hank Thompson a été un joueur de baseball prodige au lycée, mais désormais il ne peut plus jouer. À part ça, tout va bien.

interdit -12 ans

Il sort avec une fille géniale, il est barman la nuit dans un bar miteux à New York, et son équipe préférée, donnée perdante, est en train de réaliser une improbable remontée vers le titre. Quand Russ, son voisin punk lui demande de s’occuper de son chat pendant quelques jours, Hank ignore qu’il va se retrouver pris au milieu d’une bande hétéroclite de redoutables gangsters. Les voilà tous après Hank, et lui ne sait même pas pourquoi. En tentant d’échapper à leurs griffes, Hank doit mobiliser toute son énergie et rester en vie assez longtemps pour comprendre.

27 août 2025 en salle | 1h 47min | Comédie, Thriller

De Darren Aronofsky| Par Charlie Huston

Avec Austin Butler, Regina King, Zoë Kravitz

Titre original Caught Stealing .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

Hank Thompson was a prodigious baseball player in high school, but now he can’t play. Other than that, all is well.

German :

Hank Thompson war in der Highschool ein Baseball-Wunderkind, aber jetzt kann er nicht mehr spielen. Ansonsten ist alles in Ordnung.

Italiano :

Hank Thompson era un prodigio del baseball al liceo, ma ora non può giocare. A parte questo, tutto va bene.

Espanol :

Hank Thompson era un prodigio del béisbol en el instituto, pero ahora no puede jugar. Aparte de eso, todo está bien.

