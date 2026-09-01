Cinéma : Projection de « Tous en Scène 2 » Gymnase Chabriac Luc-sur-Mer
samedi 26 septembre 2026 · Gymnase Chabriac · Luc-sur-Mer
Informations pratiques
Luc-sur-Mer
Cinéma : Projection de « Tous en Scène 2 »
Gymnase Chabriac 2-8 Rue du Docteur Tessel Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Redécouvrez sur grand écran les aventures musicales de Buster Moon et de sa troupe d’artistes dans le film d’animation « Tous en Scène 2 ». Vente de pop-corn (espèces uniquement)
La Mairie de Luc-sur-Mer vous invite à une soirée cinéma gratuite au Gymnase Chabriac ! Redécouvrez sur grand écran les aventures musicales de Buster Moon et de sa troupe d’artistes dans le film d’animation « Tous en Scène 2 ».
Une vente de pop-corn sera proposée sur place pour accompagner la projection (espèces uniquement).
N’hésitez pas à apporter votre coussin, plaid ou fauteuil !
Rdv Samedi 26 septembre à 20h30 au gymnase Chabriac.
Gratuit – Tout public .
Gymnase Chabriac 2-8 Rue du Docteur Tessel Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie animations@lucsurmer.fr
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English : Cinéma : Projection de « Tous en Scène 2 »
Rediscover the musical adventures of Buster Moon and his troupe of performers on the big screen in the animated film *Sing 2*. Popcorn on sale (cash only)
L’événement Cinéma : Projection de « Tous en Scène 2 » Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par Calvados Attractivité
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