Cinéma : Projection de « Tous en Scène 2 » Gymnase Chabriac Luc-sur-Mer

Informations pratiques

Luc-sur-Mer

Cinéma : Projection de « Tous en Scène 2 »

Gymnase Chabriac 2-8 Rue du Docteur Tessel Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Redécouvrez sur grand écran les aventures musicales de Buster Moon et de sa troupe d’artistes dans le film d’animation « Tous en Scène 2 ». Vente de pop-corn (espèces uniquement)

La Mairie de Luc-sur-Mer vous invite à une soirée cinéma gratuite au Gymnase Chabriac ! Redécouvrez sur grand écran les aventures musicales de Buster Moon et de sa troupe d’artistes dans le film d’animation « Tous en Scène 2 ».

Une vente de pop-corn sera proposée sur place pour accompagner la projection (espèces uniquement).

N’hésitez pas à apporter votre coussin, plaid ou fauteuil !

Rdv Samedi 26 septembre à 20h30 au gymnase Chabriac.

Gratuit – Tout public .

Gymnase Chabriac 2-8 Rue du Docteur Tessel Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie animations@lucsurmer.fr

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English : Cinéma : Projection de « Tous en Scène 2 »

Rediscover the musical adventures of Buster Moon and his troupe of performers on the big screen in the animated film *Sing 2*. Popcorn on sale (cash only)

L’événement Cinéma : Projection de « Tous en Scène 2 » Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par Calvados Attractivité