Cinéma Projection Nani India Espace du bocage La Haye-Pesnel

Cinéma Projection Nani India
Espace du bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche
Début : 2025-11-18 18:30:00
fin : 2025-11-18 20:30:00
2025-11-18
Dans le cadre du 8e Rendez-vous des médiathèques de Granville Terre & Mer.
En présence du réalisateur Benoît Raoulx, en partenariat avec Normandie Images.
Benoît est Français. Rupa est Indienne. Ils vivent en Normandie. Tous les ans, la famille se rend en vacances à Delhi, chez Nani India , la mère de Rupa. Benoît entend profiter des prochaines vacances en Inde pour tenter de résoudre cette énigme que transmet-on vraiment à nos enfants ?
Entre sacré et modernité, entre Inde et Normandie, cette introspection résonne comme un éloge de la diversité.
Public ado/adulte Sur réservation au 02 33 51 07 75 ou par mail mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr
Plat indien offert à l’issue de la projection en partenariat avec le food-truck Masala Box ! .
Espace du bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr
