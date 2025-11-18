Cinéma Projection Nani India Espace du bocage La Haye-Pesnel

Cinéma Projection Nani India

Espace du bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 18:30:00

fin : 2025-11-18 20:30:00

Date(s) :

2025-11-18

Dans le cadre du 8e Rendez-vous des médiathèques de Granville Terre & Mer.

En présence du réalisateur Benoît Raoulx, en partenariat avec Normandie Images.

Benoît est Français. Rupa est Indienne. Ils vivent en Normandie. Tous les ans, la famille se rend en vacances à Delhi, chez Nani India , la mère de Rupa. Benoît entend profiter des prochaines vacances en Inde pour tenter de résoudre cette énigme que transmet-on vraiment à nos enfants ?

Entre sacré et modernité, entre Inde et Normandie, cette introspection résonne comme un éloge de la diversité.

Public ado/adulte Sur réservation au 02 33 51 07 75 ou par mail mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

Plat indien offert à l’issue de la projection en partenariat avec le food-truck Masala Box ! .

Espace du bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

English : Cinéma Projection Nani India

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cinéma Projection Nani India La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2025-10-28 par OTGTM BIT Granville