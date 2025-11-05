CINEMA PROJECTION TAPULAO, UNE MONTAGNE À PROTÉGER Le Crès

CINEMA PROJECTION TAPULAO, UNE MONTAGNE À PROTÉGER

Un documentaire puissant présenté lors du festival, suivi d’un échange avec la réalisatrice Caroline Breton.

Véritable réservoir sauvage, l’archipel philippin présente l’une des biodiversités les plus riches de la planète des dizaines de milliers d’espèces dont la moitié n’existe nulle part ailleurs. Niché sur l’Ile de Luçon, le Mont Tapulao est un paradis tropical, encore méconnu de la science, mais aussi le symbole des menaces climatiques et humaines qui mettent en péril ces écosystèmes fragiles.

Pour la première fois, une équipe de scientifiques franco-philippine guidée par des grimpeurs naturalistes, va conduire une expédition afin d’en inventorier la faune et la flore. Leur objectif comprendre les bouleversements qui affectent les différentes espèces et transformer ce lieu en réserve protégée.

A travers des images époustouflantes, Tapulao une montagne à protéger met en lumière les enjeux liés à la préservation de ce trésor naturel pour les générations futures.

En présence de Caroline BRETON Réalisatrice

Début à 19h gratuit .

English :

A powerful documentary presented at the festival, followed by a discussion with director Caroline Breton.

German :

Ein kraftvoller Dokumentarfilm, der auf dem Festival gezeigt wird, gefolgt von einem Gespräch mit der Regisseurin Caroline Breton.

Italiano :

Un potente documentario presentato al festival, seguito da un dibattito con la regista Caroline Breton.

Espanol :

Un impactante documental presentado en el festival, seguido de un debate con la directora Caroline Breton.

