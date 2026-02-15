CINÉMA PROMIS LE CIEL

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

1h 32min | DrameDe Erige Sehiriavec Aïssa Maïga, Deborah Christelle Lobe Naney, Laetitia KyTout publicMarie, pasteure ivoirienne et ancienne journaliste, vit à Tunis. Elle héberge Naney, une jeune mère en quête d’un avenir meilleur, et Jolie, une étudiante déterminée qui porte les espoirs de sa famille restée au pays. Quand les trois femmes recueillent Kenza, 4 ans, rescapée d’un naufrage, leur refuge se transforme en famille recomposée tendre mais intranquille dans un climat social de plus en plus préoccupant. .

Avenue de la Pinède Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 42 34 communication@mairie-balaruc-les-bains.fr

English :

Marie, an Ivorian pastor and former journalist, lives in Tunis. She shelters Naney, a young mother in search of a better future, and Jolie, who carries the hopes of her family back home. When they take in 4-year-old Kenza, a shipwreck survivor, their refuge is transformed into a blended but unconcerned family in an increasingly worrying social climate.

L’événement CINÉMA PROMIS LE CIEL Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-12 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE