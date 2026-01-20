Cinéma Promis le ciel Bischwiller

Cinéma Promis le ciel

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-17 20:00:00

fin : 2026-02-17 21:35:00

Date(s) :

2026-02-17

Marie, pasteure ivoirienne et ancienne journaliste, vit à Tunis. Elle héberge Naney, une jeune mère en quête d’un avenir meilleur, et Jolie, une étudiante déterminée qui porte les espoirs de sa famille restée au pays. Quand les trois femmes recueillent Kenza, 4 ans, rescapée d’un naufrage, leur refuge se transforme en famille recomposée dans un climat social de plus en plus préoccupant.

Présenté à Cannes, ce film humaniste met en lumière le parcours de ces femmes en quête d’un avenir meilleur, confrontées à une société qui les rejette.

Réalisatrice Erige Sehiri.

Avec Aïssa Maïga, Deborat Christelle Naney, Laetitia Ky.

Drame.

Précédé du court métrage Portrait de voyage, Côte d’Ivoire Le Wax

Un certain regard Festival de Cannes 2025

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

Marie, an Ivorian pastor and former journalist, lives in Tunis. She shelters Naney, a young mother in search of a better future, and Jolie, a determined student who carries the hopes of her family back home. When the three women take in 4-year-old Kenza, a shipwreck survivor, their refuge becomes a blended family in an increasingly worrying social climate.

