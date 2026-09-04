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Cinéma : Quelques mots d’amour Place du Temple Montélimar

mercredi 28 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Lieu
Place du Temple
Adresse
Cinéma Les Templiers
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Montélimar

Cinéma : Quelques mots d’amour

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28
fin : 2026-11-17

Date(s) :
2026-10-28

Quelques mots d’amour
1h37

Un Certain Regard – Cannes 2026

Réalisé par Rudi Rosenberg
Avec Hafsia Herzi, Nour Salam, Paulette Chetrit
France / comédie dramatique
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

A Few Words of Love
1h37

Un Certain Regard at Cannes 2026

Directed by Rudi Rosenberg
Starring Hafsia Herzi, Nour Salam, Paulette Chetrit
France / comedy-drama

L’événement Cinéma : Quelques mots d’amour Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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