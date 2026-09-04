Cinéma : Quelques mots d’amour Place du Temple Montélimar
mercredi 28 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma : Quelques mots d’amour
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-10-28
Quelques mots d’amour
1h37
Un Certain Regard – Cannes 2026
Réalisé par Rudi Rosenberg
Avec Hafsia Herzi, Nour Salam, Paulette Chetrit
France / comédie dramatique
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A Few Words of Love
1h37
Un Certain Regard at Cannes 2026
Directed by Rudi Rosenberg
Starring Hafsia Herzi, Nour Salam, Paulette Chetrit
France / comedy-drama
L’événement Cinéma : Quelques mots d’amour Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Cinéma Home Stories aux Templiers Place du Temple Montélimar 16 septembre 2026
- Lecture Histoires bidouillées Médiathèque Intercommunale Montélimar 16 septembre 2026
- Dry Leaf, Les Templiers, Montélimar 16 septembre 2026
- Cinéma Dry Leaf aux Templiers Place du Temple Montélimar 16 septembre 2026
- Les rendez-vous au MAC Les mots de Nicolas Bouvier Place Provence Montélimar 17 septembre 2026