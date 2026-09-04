Cinéma : Quelques mots d’amour Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma : Quelques mots d’amour

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-10-28

Quelques mots d’amour

1h37



Un Certain Regard – Cannes 2026



Réalisé par Rudi Rosenberg

Avec Hafsia Herzi, Nour Salam, Paulette Chetrit

France / comédie dramatique

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

A Few Words of Love

1h37

Un Certain Regard at Cannes 2026

Directed by Rudi Rosenberg

Starring Hafsia Herzi, Nour Salam, Paulette Chetrit

France / comedy-drama

L’événement Cinéma : Quelques mots d’amour Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération