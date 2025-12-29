Cinéma Qui brille au combat Saint-Affrique

Cinéma Qui brille au combat

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Début : Samedi 2026-01-14

fin : 2026-01-17

2026-01-14 2026-01-15 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19 2026-01-20

Qui Brille au Combat est le sens étymologique du prénom Bertille, la plus jeune des deux sœurs de la famille Roussier, atteinte d’un handicap lourd au diagnostic incertain.

La famille vit dans un équilibre fragile autour de cet enfant qui accapare les efforts et pensées de chacun, et qui pourrait perdre la vie à tout moment. Chacun se construit, vit comme il peut avec les exigences de ce rythme et les incertitudes qui l’accompagnent. Les parents, Madeleine et Gilles, la sœur aînée, Marion. Quel quotidien et quels avenirs pour une mère, un père, un couple, une adolescente que la responsabilité ​ de sa cadette a rendu trop vite adulte ? Lorsqu’un nouveau diagnostic est posé, les cartes sont rebattues et un nouvel horizon se dessine…

31 décembre 2025 en salle | 1h 40min | Drame

De Joséphine Japy|

Par Joséphine Japy, Olivier Torres

Avec Mélanie Laurent, Pierre-Yves Cardinal, Sarah Pachoud .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

Qui Brille au Combat is the etymological meaning of the first name Bertille, the youngest of the Roussier family?s two sisters, who suffers from a severe disability of uncertain diagnosis.

