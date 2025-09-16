Cinéma/quiz « Persepolis » de Marjane Satrapi LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Cinéma/quiz « Persepolis » de Marjane Satrapi LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur mardi 16 septembre 2025.

24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

2025-09-16 20:30:00

2025-09-16

Une soirée pour célébrer les femmes qui font le cinéma, sur scène et en coulisses.

À l’occasion des Journées du Matrimoine, la Maison vous invite à célébrer les femmes du cinéma avec la projection du film « Persepolis » de Marjane Satrapi.

Avant la projection, nous vous proposons un ciné-quiz engagé pour mettre votre culture générale à l’épreuve autour des femmes qui ont marqué l’histoire du cinéma, à l’écran comme en coulisses.

« Téhéran, 1978. Marjane, 8 ans, grandit dans une famille progressiste en rêvant de révolution et de justice. Elle vit avec passion la chute du Chah, puis subit l’instauration d’un régime islamique répressif. Face à la guerre, à la censure et à la perte de proches, ses convictions s’affirment — jusqu’à ce que ses parents l’envoient en Autriche pour la protéger. À Vienne, elle affronte une nouvelle révolution celle de l’adolescence, de l’exil et de la quête de soi. »

> Tarifs 7€ adulte, 6€ étudiant, 5€ moins de 14 ans, 5,80€ abonné. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

English :

An evening to celebrate the women who make movies, on stage and behind the scenes.

On the occasion of the Journées du Matrimoine, the Maison invites you to celebrate women in cinema with a screening of Marjane Satrapi?s film « Persepolis ».

Before the screening, we invite you to take part in a ciné-quiz to test your general knowledge about the women who have marked the history of cinema, both on screen and behind the scenes.

« Teheran, 1978. Marjane, 8, grows up in a progressive family, dreaming of revolution and justice. She was thrilled to see the fall of the Shah, then endured the establishment of a repressive Islamic regime. Faced with war, censorship and the loss of loved ones, her convictions grew stronger? until her parents sent her to Austria to protect her. In Vienna, she faces a new revolution: that of adolescence, exile and the quest for self. »

German :

Ein Abend, an dem die Frauen gefeiert werden, die das Kino machen, auf der Bühne und hinter den Kulissen.

Anlässlich der Tage des Kulturerbes lädt das Haus Sie ein, die Frauen des Kinos mit der Vorführung des Films « Persepolis » von Marjane Satrapi zu feiern.

Vor der Vorführung bieten wir Ihnen ein engagiertes Filmquiz an, bei dem Sie Ihr Allgemeinwissen über Frauen auf die Probe stellen können, die die Filmgeschichte auf der Leinwand und hinter den Kulissen geprägt haben.

« Teheran, 1978. Die achtjährige Marjane wächst in einer fortschrittlichen Familie auf und träumt von Revolution und Gerechtigkeit. Sie erlebt leidenschaftlich den Sturz des Schahs und muss dann die Errichtung eines repressiven islamischen Regimes erdulden. Angesichts des Krieges, der Zensur und des Verlustes von Angehörigen werden ihre Überzeugungen immer stärker ? bis ihre Eltern sie nach Österreich schicken, um sie zu schützen. In Wien stellt sie sich einer neuen Revolution: der des Erwachsenwerdens, des Exils und der Suche nach sich selbst. »

Italiano :

Una serata per celebrare le donne che fanno cinema, sia sul palco che dietro le quinte.

In occasione delle Journées du Matrimoine, la Maison vi invita a celebrare le donne nel cinema con la proiezione del film « Persepolis » di Marjane Satrapi.

Prima della proiezione, partecipate a un avvincente quiz cinematografico per testare le vostre conoscenze generali sulle donne che hanno segnato la storia del cinema, sia sullo schermo che dietro le quinte.

« Teheran, 1978. Marjane, 8 anni, cresce in una famiglia progressista, sognando la rivoluzione e la giustizia. La caduta dello Scià e l’instaurazione di un regime islamico repressivo la entusiasmano. Di fronte alla guerra, alla censura e alla perdita dei suoi cari, le sue convinzioni si rafforzano, fino a quando i genitori la mandano in Austria per proteggerla. A Vienna affronta una nuova rivoluzione: quella dell’adolescenza, dell’esilio e della ricerca di sé »

Espanol :

Una velada para celebrar a las mujeres que hacen cine, tanto en el escenario como entre bastidores.

Con motivo de las Journées du Matrimoine, la Maison le invita a celebrar a las mujeres en el cine con la proyección de la película « Persépolis », de Marjane Satrapi.

Antes de la proyección, participe en un atractivo cuestionario cinematográfico para poner a prueba sus conocimientos generales sobre las mujeres que han dejado su huella en la historia del cine, tanto en la pantalla como entre bastidores.

« Teherán, 1978. Marjane, de 8 años, crece en una familia progresista y sueña con la revolución y la justicia. Se emociona con la caída del Sha, y luego con la instauración de un régimen islámico represivo. Enfrentada a la guerra, la censura y la pérdida de seres queridos, sus convicciones se fortalecen… hasta que sus padres la envían a Austria para protegerla. En Viena, se enfrenta a una nueva revolución: la de la adolescencia, el exilio y la búsqueda de sí misma »

