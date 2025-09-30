Cinéma Rapaces Saint-Germain-les-Belles
Cinéma Rapaces
Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-09-30
fin : 2025-09-30
2025-09-30
La municipalité et Ciné Plus Limousin vous propose le film « Rapaces » à la salle des fêtes. .
Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 80 09
