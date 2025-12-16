Cinéma Rebuilding Bischwiller

Cinéma Rebuilding

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-06 20:00:00

fin : 2026-01-06 21:45:00

Date(s) :

2026-01-06

Dans l’Ouest américain, dévasté par des incendies ravageurs, Dusty voit son ranch anéanti par les flammes. Il trouve refuge dans un camp de fortune et commence lentement à redonner du sens à sa vie. Entouré de personnes qui, comme lui, ont tout perdu, des liens inattendus se tissent. Porté par l’espoir de renouer avec sa fille et son ex-femme, il retrouve peu à peu la volonté de tout reconstruire.

Présenté au festival de Deauville en 2025, cette fable humaine et naturaliste met en lumière la reconstruction du lien familial, et notamment cette relation père-fille attendrissante.

Réalisateur Max Walker-Silverman.

Avec Josh O’Connor, Meghann Fahy, Kali Reis.

Drame En VOST

English :

In the American West, devastated by raging fires, Dusty sees his ranch destroyed by flames. He finds refuge in a makeshift camp and slowly begins to make sense of his life again. Surrounded by people who, like him, have lost everything, unexpected bonds are forged. Buoyed by the hope of reconnecting with his daughter and ex-wife, he gradually rediscovers the will to rebuild his life.

