Cinéma Récolter pour semer suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Justine Collomb Place du Temple Montélimar

Cinéma Récolter pour semer suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Justine Collomb

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Récolter pour semer un documentaire réalisé par Justine Collomb.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Récolter pour semer a documentary directed by Justine Collomb.

