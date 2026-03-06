Cinéma Récolter pour semer suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Justine Collomb Place du Temple Montélimar
Cinéma Récolter pour semer suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Justine Collomb Place du Temple Montélimar samedi 11 avril 2026.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-04-11 16:00:00
2026-04-11
Récolter pour semer un documentaire réalisé par Justine Collomb.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Récolter pour semer a documentary directed by Justine Collomb.
